От мала до велика: "Лыжню России - 2023" в Тверской области пробежали 10 тысяч человек

Самому маленькому лыжнику было всего 2,4 года, а самому взрослому - 82. Фото: Максим Школьников

11 февраля в Твери прошёл прошёл региональный этап ежегодной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». На старт в поле в микрорайоне Южный вышли 4,5 тысячи человек. Ранее в районах Тверской области состоялись муниципальные этапы соревнований. С учётом их участников всего «Лыжню России» в регионе пробежали около десяти тысяч человек.

Спортсмены - от мала до велика. Самому маленькому лыжнику было всего 2,4 года, а самому взрослому - 82.

На старт в Твери 11 февраля вышли 4,5 тысячи человек. Фото: Максим Школьников

Соревнования прошли традиционно: было организовано несколько стартов для детей, юношей и девушек, женщин и мужчин разных возрастов, спортивных семей и спортсменов с инвалидностью, а также «Забег без галстуков».

Приветствие лыжникам передал губернатор региона Игорь Руденя: «Участники соревнований из года в год демонстрируют, насколько важны для людей разных возрастов ценности активного и здорового образа жизни. Уверен, что мероприятие вновь станет настоящим праздником, послужит мощным импульсом для популяризации лыжного спорта и вдохновит на занятия физической культурой многих жителей Верхневолжья».

Можно было подкрепиться и попить чаю. Фото: Максим Школьников

Почётными гостями регионального этапа «Лыжня России» в Твери стали мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, участница Чемпионата мира Ольга Михайлова, президент региональной общественной организации «Олимпийский совет Тверской области» Богдан Пищальников, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по гребле и каноэ Виктор Денисов, а также заслуженные тренеры России по лыжным гонкам Ирина Непряева (мама Олимпийской чемпионки Натали Непряевой) и Александр Смирнов (первый наставник Натальи Непряевой и её сестры Дарьи).

Спортсмены разных возрастов бежали разные дистанции. Фото: Максим Школьников

Звёздой «Забега без галстуков» стала серебряный призёр Олимпиады в Токио 2021 года по гребному спорту, Заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова.

«Давно не стояла на лыжах. Посмотрим, что из этого получится! Отличный праздник спорта – все активные, позитивные, у всех прекрасное настроение», - поделилась перед стартом Василиса.

С погодой лыжникам можно сказать повезло. Было не холодно, хоть и ветрено. И спортсмены и болельщики могли подкрепиться и согреться горячим чаем - рядом работала полевая кухня.