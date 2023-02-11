Житель Тверской области перевёл мошенникам на «безопасные счета» более 2,5 млн рублей

Мужчина попался на классическую схему дистанционных мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

36-летний житель Конаковского района Тверской области перевёл на «безопасные счета» более 2,5 млн рублей, лишишись всех своих сбережений.

Мужчина попался на классическую схему дистанционных мошенников. Неизвестный позвонил ему по телефону, представился сотрудникам Центробанка и сообщил о попытке мошенников снять деньги с его счетов. Чтобы «обезопасить» средства, по словам афериста, их надо было перевести на указанные счета.

Подробностями поделились в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. Потерпевший отправился в Тверь, где в двух отделениях банка обналичил сначала почти 1 миллион рублей, а потом более полутора миллионов. Деньги он положил на несколько счетов, указанных злоумышленником.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Полиция напоминает: сотрудники Центрального банка никогда не звонят гражданам. Если вы получили звонок, который вызвал у вас тревогу, положите трубку. Потом вы можете перезвонить в свой банк, набрав его номер вручную (обычно телефон указан на обороте банковской карты).