Тверская область вошла в ТОП-5 регионов ЦФО, где вырос объём услуг сферы гостеприимства

С 2016 года число гостей нашего региона выросло в два раза. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверская область вошла в число пяти регионов Центрального федерального округа, где вырос объём услуг сферы гостеприимства. Данный факт был отмечен в докладе «Региональная экономика» Банка России.

«Сфера туризма имеет ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета», – цитирует по данному случаю пресс-служба областного правительства губернатора Игоря Руденю.

По данным Министерства туризма Тверской области, в новогодние каникулы в 2023 году турпоток в регион вырос на 21% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Больше гостей приехали в отели - их заполняемость составляла в среднем 89% в период рождественских каникул, и доходила до 100% в Новый год.

По итогам 2022 года Тверскую область посетили более 2,6 миллиона туристов. С 2016 года число гостей региона выросло в два раза.