Расписание фестиваля. Графика: ПТО

11 и 12 февраля в Тверской области проходит фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвящённый основателю первого Великорусского оркестра, композитору и виртуозному балалаечнику, уроженцу Бежецка Василию Васильевичу Андрееву.

В фестивале принимают участие любительские оркестры и ансамбли народных инструментов, солисты – инструменталисты из Твери, Торжка, Осташковского, Ржевского, Краснохолмского, Старицкого, Кимрского, Бологовского и Бежецкого округов и районов.

В этом году площадками проведения фестиваля стали Ржев и Тверь.

Сегодня, 11 февраля, в 16:00 в ржевском ДК состоится торжественное открытие фестиваля и концерт любительских коллективов.

12 февраля фестиваль продолжится в Твери. В 15:00 в концертном зале Тверского областного Дома народного творчества пройдёт гала-концерт.

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Свою историю фестиваль «Андреевские дни» начал в ноябре 1989 года с праздника «Бежецкая балалайка», который затем переименован в областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни». Памяти Василия Андреева также посвящён всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах, который проводится в Твери.