Старты скоро начнутся. Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

В Твери стартует "Лыжня России - 2023". Спортивные соревнования должны торжественно открыться в 10:45 на поле у бывшего спортивного магазина в микрорайоне Южный (Октябрьский проспект, 109). Доехать сюда можно на автобусах №№ 33, 36, 15, 42, 227, 116.

Участники лыжной гонки начали съезжаться на место в 9:30, чтобы успеть познакомиться с трассой и пройти регистрацию. Первая гонка по расписанию должна стартовать в 11:10. Отдельные дистанции побегут дети, юноши и девушки, женщины и мужчины разных возрастов, спортивные семьи и спортсмены-инвалиды. Планируется также забег "Без галстуков", в котором традиционно принимают различные известные персоны, в том числе, чиновники и депутаты.

После каждого старта будут награждать победителей, а закончится спортивный праздник концертно-развлекательной программой.

Расписание "Лыжни России - 2023" в Твери следующее:

11:10 - старт юношей (2005-2008 г.р.) - 2,5 км;

11:25 - старт девушек (2005-2008 г.р.) - 2,5 км;

11:45 - старт юношей (2009-2013 г.р.) - 2,5 км;

12:00 - старт девушек (2009-2013 г.р.) - 2,5 км;

12:20 - старт мальчиков (2014 г.р. и младше) - 1 км;

12:30 - старт девочек (2014 г.р. и младше) - 1 км;

12:45 - старт забега «Без галстуков» - 1 км;

12:55 - старт спортсменов с ограниченными возможностями здоровья - 1 км;

13:10 - старт спортивных семей: «папа, мама и ребенок» (возраст детей 2014 г.р. и младше) - 1 км;

13:30 - старт спортивных семей: «мама и ребенок», «папа и ребенок» (возраст детей 2014 г.р. и младше) - 1 км;

13:45 - старт мужчин старшего возраста (50 лет и старше) - 2,5 км;

13:45 - старт женщин старшего возраста (40 лет и старше) - 2,5 км;

14.05 - старт мужчин и женщин (2004 г.р. и старше) - 5 км;

14:45 - закрытие соревнований;

11:00-14:45 - концертно-развлекательная программа.