Из-за съёмок сериала 11 февраля в Твери перекрыты две улицы

Будьте внимательны и ищите пути объезда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 11 февраля, в Твери в связи со съёмками фильма с 7 часов утра перекрыты участки улиц Вольного Новгорода (от Студенческого переулка до Тверского проспекта) и Трёхсвятской (от площади Ленина до набережной Степана Разина). Перекрытие должны снять в 22:00.

Ещё одно перекрытие планируется в День влюблённых, 14 февраля (это будет вторник). С 7 часов утра до 17:00 не проехать будет по Свободному переулку (на участке от набережной Степана Разина до улицы Советской).

Съёмки ведёт компания «Док-Синема». Ей поручено обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы на перекрытых улицах и установить соответствующие временные дорожные знаки. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

«Док-Синема» снимает в Твери сериал «Дом Светофоровых». Съёмки продлятся до 30 июня.