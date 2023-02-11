В правительстве Тверской области обсудили развитие новой модели пассажирских перевозок

Реформа системы общественного транспорта в областной столице началась в 2020 году. Фото: Виктория ТУШКОВА

В пятницу 10 февраля в правительстве Тверской области губернатор Игорь Руденя провёл совещание на тему развития новой системы общественного транспорта на территории Тверской области.

Обсуждался вопрос совершенствования системы оплаты проезда в автобусах "Транспорта Верхневолжья" - прежде всего, за счёт создания условий для увеличения доли безналичного расчёта. Также речь шла о повышении платёжной дисциплины пассажиров.

Напомним, 3 февраля 2023 года исполнилось три года с момента старта "транспортной реформы" - запуска в Тверской области новой системы общественного транспорта. В настоящее время новая модель пассажирских перевозок действует в шести районах Тверской области, где проживает более половины жителей региона: в Твери и Калининском районе, Ржевском, Кимрском, Конаковском, Старицком и Зубцовском районах и округах. В планах областного правительства дальнейшее распространение новой системы пассажирских перевозок в муниципалитетах Тверской области.