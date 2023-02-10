Ямы на дорогах Твери заливают литым асфальтобетоном Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работы по ликвидации повреждений улично-дорожной сети. Ямы на дорогах заливают литым асфальтобетоном. За неделю восстановлено порядка 240 кв. метров проезжей части.

- Основной объём работ выполнен на Бежецком шоссе, улицах Вагжанова и Складской, Академическом переулке и ряде других, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Использование литого асфальтобетона позволяет производить работы по ремонту небольших участков дорожной сети практически в любую погоду, в том числе при низких температурах воздуха и после снегопада.