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НовостиОбщество10 февраля 2023 17:16

Ямы на дорогах Твери заливают литым асфальтобетоном

Восстановлено покрытие на 240 кв. метрах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ямы на дорогах Твери заливают литым асфальтобетоном Фото: администрация Твери

Ямы на дорогах Твери заливают литым асфальтобетоном Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работы по ликвидации повреждений улично-дорожной сети. Ямы на дорогах заливают литым асфальтобетоном. За неделю восстановлено порядка 240 кв. метров проезжей части.

- Основной объём работ выполнен на Бежецком шоссе, улицах Вагжанова и Складской, Академическом переулке и ряде других, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Использование литого асфальтобетона позволяет производить работы по ремонту небольших участков дорожной сети практически в любую погоду, в том числе при низких температурах воздуха и после снегопада.