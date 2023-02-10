В Твери открылась выставка репродукций картин знаменитых художников-живописцев Фото: администрация Твери

В Тверском городском музейно-выставочном центре открылась выставка репродукций картин знаменитых художников-живописцев Ивана Шишкина, Ильи Репина и Ивана Айвазовского "Шедевры русской живописи".

Экспозиция располагается в трех залах. Посетителям представлены репродукции известных произведений мастеров искусства: "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года", "Бурлаки на Волге", "Девятый вал", "Корабельная роща", "Утро в сосновом лесу", "Приплыли" и другие.

В рамках выставки будут проходить еженедельные экскурсии, Арт-Вечера и мастер-классы.

Выставка работает до 16 апреля по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 54, малый выставочный зал.