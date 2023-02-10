Игорь Руденя вручил Почётную грамоту президенту Фонда помощи врачам "Герои" Кириллу Маслиеву Фото: ПТО

10 февраля Игорь Руденя вручил Почётную грамоту губернатора Тверской области президенту благотворительного Фонда помощи врачам "Герои" Кириллу Маслиеву. Награды коллектив фонда удостоен за значительный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи юным жителям Верхневолжья.

При поддержке правительства фонд проводит акции по передаче высокотехнологичного оборудования в детские учреждения здравоохранения региона.

В этом году в Детскую областную клиническую больницу был передан российский аппарат "ВИТ Ультра". Оборудование позволяет быстро и безболезненно заживлять раны и сокращает продолжительность лечения.

В сентябре 2022 года фонд передал в отделение анестезиологии-реанимации ДОКБ высокочастотный аппарат для искусственной вентиляции лёгких, который успешно применяется для оказания реанимационной помощи детям старшего возраста.