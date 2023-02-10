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НовостиОбщество10 февраля 2023 16:30

Игорь Руденя вручил Почётную грамоту президенту Фонда помощи врачам "Герои" Кириллу Маслиеву

Фонд проводит акции по передаче высокотехнологичного оборудования в детские учреждения здравоохранения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя вручил Почётную грамоту президенту Фонда помощи врачам "Герои" Кириллу Маслиеву

Игорь Руденя вручил Почётную грамоту президенту Фонда помощи врачам "Герои" Кириллу Маслиеву

Фото: ПТО

10 февраля Игорь Руденя вручил Почётную грамоту губернатора Тверской области президенту благотворительного Фонда помощи врачам "Герои" Кириллу Маслиеву. Награды коллектив фонда удостоен за значительный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи юным жителям Верхневолжья.

При поддержке правительства фонд проводит акции по передаче высокотехнологичного оборудования в детские учреждения здравоохранения региона.

В этом году в Детскую областную клиническую больницу был передан российский аппарат "ВИТ Ультра". Оборудование позволяет быстро и безболезненно заживлять раны и сокращает продолжительность лечения.

В сентябре 2022 года фонд передал в отделение анестезиологии-реанимации ДОКБ высокочастотный аппарат для искусственной вентиляции лёгких, который успешно применяется для оказания реанимационной помощи детям старшего возраста.