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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:37

Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость в Тверской области

Рейд состоится в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 10 по 12 февраля.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".