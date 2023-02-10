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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:32

Гуманитарный груз для мобилизованных и беженцев собрали прихожане в Конаковском районе Тверской области

Сбор ведётся по благословению митрополита Амвросия
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Очередной гуманитарный груз. Фото: tvereparhia.ru

Очередной гуманитарный груз. Фото: tvereparhia.ru

Очередную партию гуманитарной помощи для мобилизованных мужчин и беженцев собрали прихожане в Конаковском благочинии. Сбор ведётся по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

В Конаковском благочинии во всех храмах оборудованы места сбора, размещена информация, в чём нуждаются беженцы, мобилизованные и их семьи. Прихожане осваивают изготовление окопных свечей длительного горения, которые служат источником света и тепла до 8 часов, - сообщает Тверская епархия.

9 февраля в очередной раз благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго передал на социальный склад 78 штук таких свечей, консервы, макароны, крупы и вещи для мобилизованных и беженцев.