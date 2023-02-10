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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 13:36

В школе №48 в Твери дети заболели острой кишечной инфекцией

Состояние пациентов удовлетворительное
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В одной из тверских школ дети заболели норовирусом

В одной из тверских школ дети заболели норовирусом

Фото: Андрей ЛЕОНОВ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщило, что 9 февраля 2023 года в школе №48 в Твери были зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся начальных классов.

Бригада специалистов Управления и Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области выезжала на место для проведения обследования школы и санитарно-эпидемиологического расследования. Были проведены отборы проб пищевых продуктов, готовых блюд, питьевой воды, смывов с объектов внешней среды.

- Установлено, что возбудителем данной инфекции явился норовирус. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме, состояние детей удовлетворительное, - сообщает пресс-служба ведомства.

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается проведение комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий.

Комментарий администрации Твери:

- В МОУ СОШ № 48 обучается 1262 человека. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тверской области» 9 февраля 2023 года поступило 8 извещений от общего количества обучающихся. Во исполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Тверской области проводится дезинфекция помещений по вирусному режиму. В целях оперативного проведения дезинфекционных мероприятий во всех помещениях, образовательного учреждения, принято решение на один день организовать обучение с применением дистанционных технологий.