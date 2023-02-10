3000 человек собираются принять участие в соревнованиях "Лыжня России - 2023"

В соревнованиях примут участие более 3000 человек Фото: Ирина ТАРАСОВА

11 февраля в Твери состоится региональный этап традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2023". Регистрацию для участия прошли более 3 000 человек из 39 муниципалитетов Тверской области.

В этом году самому младшему из зарегистрировавшихся участников соревнований всего 2,4 года, а самому старшему - 82 года.

Планируется, что в одном из забегов участие также примет серебряный призер Олимпиады в Токио 2021 года по гребному спорту, Заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова.

Соревнования пройдут в микрорайоне "Южный" по адресу: Октябрьский проспект, 109.

Торжественная церемония открытия состоится в 10:45. Первыми в забегах примут участие юноши от 14 до 18 лет. Они выйдут на старт в 11:10.