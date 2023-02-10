Женщину цыганской народности задержали за снятие порчи в Твери

Уголовное дело направлено в суд Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Следователем Следственного управления УМВД России по городу Твери завершено расследование уголовного дела по обвинению женщины цыганской народности в мошенничестве (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

В мае 2022 года сотрудниками уголовного розыска была задержана 59-летняя уроденка города Бологое, которая несколько лет находилась в федеральном розыске за мошенничество в Свердловской области.

В ходе предварительного следствия доказана причастность фигурантки к совершению трёх преступлений под видом снятия порчи и проведения магических ритуалов по излечению недугов. Жертва отдала фигурантке золотые украшения на сумму более 13 000 рублей и 1 млн 100 тыс рублей.

От аналогичных преступных действий злоумышленницы пострадала тверичанка, у которой были похищены золотые украшения на сумму 19 000 рублей и 420 000 рублей. Также, золота и денег лишилась еще одна женщина.

Общий ущерб составил более 1 790 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Твери для рассмотрения по существу.