В Калязине Тверской области построят спорткомплекс с бассейном и здание для детдома

Губернатор провел заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям. Фото: ПТО

10 февраля на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям в областном правительстве рассмотрен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Калязина.

Изменения в генплан города вносятся для строительства значимых для муниципалитета объектов.

В частности, на заседании по главе с губернатором Игорем Руденей обсуждалось территориальное зонирование участков под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и здания детского дома «Родничок». Сейчас детдом располагается в здании, построенном в 1917 году. Оно уже устарело.

Также скорректированы территориальные зоны для реставрации Дома купцов Полежаевых, построенного в конце XVII-начале XIX веков. Объект включен в госпрограмму «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2023 – 2028 годы.

На заседании комиссия также рассмотрела проект генплана Куженкинского городского поселения Бологовского района.

Губернатор поручил профильным областным министерствам разработать предложений по модернизации спортобъектов и социальной инфраструктуры в Куженкино.