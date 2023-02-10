В Тверской области разыскивают 15-летнего подростка, пропавшего из реабилитационного центра

Следователи проводят проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения 15-летнего Вадима Сорокина.

Накануне несовершеннолетний ушел из Социально-реабилитационного центра Весьегонского МО и до настоящего времени не вернулся.

Организованы поиски. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.