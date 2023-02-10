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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:46

МЧС предупредило жителей Тверской области о снегопадах и усилении ветра

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ожидается сильный ветер и снегопад

В Тверской области ожидается сильный ветер и снегопад

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей региона об ухудшении погоды. Днем, 10 февраля с сохранением в течение суток 11 февраля в регионе ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

- 11 февраля в отдельных районах ожидается сильный снег, - предупреждают в ведомстве.

Температура воздуха в дневные часы составит -6... -1 градус. Ночью -10... -5.

При сильном ветра спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий.

Будьте внимательны и осторожны при управлении автотранспортом при ухудшении погодных и дорожных условий.