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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:42

Трех жителей Тверской области привлекли к ответственности за ложные вызовы полиции

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В отдел полиции неоднократно поступали ложные телефонные сообщения

В отдел полиции неоднократно поступали ложные телефонные сообщения

Фото: Татьяна Коркина

Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в Вышневолоцкий отдел полиции в 2022 году неоднократно поступали ложные телефонные сообщения о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, либо административных правонарушениях.

В органы внутренних дел обращались с информациями о проникновении в квартиру, об удержании денежных средств, избиении, о попытке изнасилования неизвестными лицами и другие. В связи с отработкой ложных сообщений государству был причинен материальный ущерб.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями к трем лицам с требованиями о возмещении денежных средств, потраченных на проверки по сообщениям.

Требования удовлетворены, решения не вступили в законную силу.