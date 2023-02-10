Трех жителей Тверской области привлекли к ответственности за ложные вызовы полиции

В отдел полиции неоднократно поступали ложные телефонные сообщения
Фото: Татьяна Коркина
Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в Вышневолоцкий отдел полиции в 2022 году неоднократно поступали ложные телефонные сообщения о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, либо административных правонарушениях.
В органы внутренних дел обращались с информациями о проникновении в квартиру, об удержании денежных средств, избиении, о попытке изнасилования неизвестными лицами и другие. В связи с отработкой ложных сообщений государству был причинен материальный ущерб.
Межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями к трем лицам с требованиями о возмещении денежных средств, потраченных на проверки по сообщениям.
Требования удовлетворены, решения не вступили в законную силу.