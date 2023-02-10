В Тверской области за 2022 год из незаконного оборота было изъято более 17 тонн алкоголя

Статистика алкогольных нарушений в Тверской области снизилась.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
За 2022 год в Тверской области из незаконного оборота было изъято более 17 тонн алкогольной продукции. Это на 6 тонн больше, чем в 2021 году.
О контроле за оборотом алкоголя рассказали в областном Управлении МВД на специальной пресс-конференции.
- За двенадцать месяцев 2022 года на территории региона выявлено и задокументировано 1122 административных правонарушения в области оборота алкоголя, - сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Тверской области Роман Павлов.
В том числе было выявлено:
- 95 случаев хранения алкоголя без лицензии;
- 47 случаев продажи алкоголя физическими лицами;
- 279 случаев продажи алкоголя без документов;
- 99 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним.
По всем этим нарушениям статистика, в сравнении с 2021 годом, снизилась. В частности, на 20% меньше было выявлено случаев продажи спиртного несовершеннолетним.
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