В Тверской области за 2022 год из незаконного оборота было изъято более 17 тонн алкоголя

Статистика алкогольных нарушений в Тверской области снизилась. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За 2022 год в Тверской области из незаконного оборота было изъято более 17 тонн алкогольной продукции. Это на 6 тонн больше, чем в 2021 году.

О контроле за оборотом алкоголя рассказали в областном Управлении МВД на специальной пресс-конференции.

- За двенадцать месяцев 2022 года на территории региона выявлено и задокументировано 1122 административных правонарушения в области оборота алкоголя, - сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Тверской области Роман Павлов.

В том числе было выявлено:

- 95 случаев хранения алкоголя без лицензии;

- 47 случаев продажи алкоголя физическими лицами;

- 279 случаев продажи алкоголя без документов;

- 99 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним.

По всем этим нарушениям статистика, в сравнении с 2021 годом, снизилась. В частности, на 20% меньше было выявлено случаев продажи спиртного несовершеннолетним.

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