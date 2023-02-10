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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:35

В Тверской области выявили 54 пьяных водителя

"Контроль трезвости" проходит еженедельно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области 54 водителя не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области 54 водителя не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области, в период с 3 по 5 февраля, состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда на дорогах региона инспекторами ГИБДД было остановлено 54 водителя с признаками опьянения, 8 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.