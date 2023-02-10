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НовостиОбщество10 февраля 2023 8:41

В Твери продолжат ремонт дорог по нацпроекту

Планы обсудили в областном правительстве
Алексей АНДРЕЕВ
В Твери по нацпроекту за несколько лет отремонтировали свыше 235 км улично-дорожной сети.

В Твери по нацпроекту за несколько лет отремонтировали свыше 235 км улично-дорожной сети.

Фото: ПТО

С 2019 года в Твери по профильному национальному проекту отремонтировано 235,8 км уличных дорог. На совещании в правительстве региона во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрены планы дорожных работ в областной столице на 2023-2024 годы опять же в рамках нацпроекта.

В частности, планируется ремонт проезда от улицы 2-я Красина до микрорайона «Радужный», улиц Цветочная, 2-я Грибоедова, Можайского, Макарова, Брагина, Бебеля, Жигарева, Спортивного переулка, на ряде улиц в посёлках Литвинки и Сахарово и других. На некоторых из объектов помимо работ на проезжей части предусмотрен и ремонт тротуаров.

На совещании также обсуждались планы по ремонту моста через реку Тверца в створе улицы Академика Туполева.

Губернатор напомнил, что дорожную ремонтную кампанию необходимо синхронизировать с модернизацией городских сетей тепло- и водоснабжения.