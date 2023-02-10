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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 7:45

Молодая женщина ушла из дома в Твери и не вернулась

Ее ищут со 2 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери ищут пропавшую молодую женщину Фото: ВПСО "Сова"

В Твери ищут пропавшую молодую женщину Фото: ВПСО "Сова"

Валентина Георгиевна Каманина (Барманова), 1985 года рождения пропала 2 февраля в Твери. Женщина ушла из дома в 4-м пер. Металлистов, 7 и не вернулась.

Ориентировку на поиск опубликовало ВПСО "Сова".

Пропавшая ростом 163 см, среднего телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие. Одета в светлую куртку, утепленный костюм молочного цвета, ботинки на высокой подошве. С собой - телефон и документы.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей. просят звонить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 112.