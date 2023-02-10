МегаФон улучшил качество связи в Тверской области

Фото: ПАО "Мегафон"

Теперь более 7000 жителей в райцентре Красный Холм и деревнях Рязаново, Хабоцкое, Данилова Слобода и Хорошево могут пользоваться современными цифровыми сервисами наравне с горожанами даже при повышенной нагрузке на сеть.

Инженеры оператора построили новые объекты связи в тех локациях, где требовались улучшения. Развитие инфраструктуры в диапазоне 1800МГц позволило существенно расширить покрытие LTE и увеличить скорости передачи данных. Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети.

«МегаФон ведет планомерную работу по улучшению качества покрытия в малых населенных пунктах, небольших городах и райцентрах. Только в 2022 году мы улучшили связь более чем в 80 населённых пунктах области — запустили и обновили объекты инфраструктуры, за счёт чего расширили покрытие, увеличили надёжность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, туристических локациях, областном центре и крупных городах региона», — комментирует Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

По итогам 2022 года «МегаФон» в регионе демонстрирует лучшие показатели скорости интернета. По данным исследования международной компании Ookla, в четвертом квартале медианная скорость скачивания составила 20,53 Мбит/с, что на 17% больше, чем у ближайшего конкурента.

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ПАО "Мегафон"