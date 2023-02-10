Жителям Тверской области предлагают сдать незарегистрированное оружие

Сдать оружие можно в территориальное подразделение Росгвардии Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В 2023 году на территории Тверской области продолжает действовать программа сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов. заявители получают денежное вознаграждение.

- В случае добровольной сдачи оружия для граждан предусмотрено освобождение от административной и уголовной ответственности, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Тверской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Сергей Безруков.

Максимальный размер вознаграждения не может превышать 10 000 рублей.

Принести оружие можно в территориальное подразделение Росгвардии или ОВД.

В течение 2022 года жители Тверской области передали в Росгвардию пять единиц незарегистрированного оружия. Общая сумма денежного вознаграждения, выплаченного тверичанам, составила более 20 000 рублей.