На Лыжне России в Твери будет сильный ветер

Спортивному духу погода не помеха. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Лыжня России в Твери 11 февраля может пройти при довольно сильном ветре.

- Ветер в субботу будет дуть со скоростью 7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, - сообщила "КП"-Тверь" доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Отметим, что ветер 15 м\с по шкале Бофорта считается крепким. Он способен гнуть стволы деревьев.

После обеда в субботу 11 февраля так же возможен снег. Зато не холодно, около 1 градуса мороза.

Напомним, Лыжня России - 2023 в Твери пройдёт на поле на Октябрьском проспекте, 109 (бывший спортивный магазин). Регистрация участников на соревнования закроется 10 февраля в 17:00. Проходит она в комитете по физической культуре и спорту Тверской области на улице Горького, 97, каб. 111. Желающие смогут пройти регистрацию и в день гонок с 9:30 до 11:30. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, а также медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях.

Соревнования откроются в 10:45, первые старты назначены на 11:00. Подробнее расписание Лыжни России - 2023 читайте на нашем сайте.