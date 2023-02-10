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НовостиОбщество10 февраля 2023 6:22

Жителя Тверской области лишили водительских прав из-за пристрастия к алкоголю

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину через суд лишили водительского удостоверения

Мужчину через суд лишили водительского удостоверения

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки установлено, что у местного жителя, страдающего заболеванием, вызванным употреблением алкоголя, имеется водительское удостоверение. При этом мужчина состоит на профилактическом учете.

Из-за алкоголизма данный гражданин не может безопасно управлять автомобилем.

В связи с этим прокурором направлено в суд административное исковое заявление о прекращении права мужчины на управление транспортным средством.

Требование удовлетворено, решение суда не вступило в законную силу.