Жителя Тверской области лишили водительских прав из-за пристрастия к алкоголю

Мужчину через суд лишили водительского удостоверения Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки установлено, что у местного жителя, страдающего заболеванием, вызванным употреблением алкоголя, имеется водительское удостоверение. При этом мужчина состоит на профилактическом учете.

Из-за алкоголизма данный гражданин не может безопасно управлять автомобилем.

В связи с этим прокурором направлено в суд административное исковое заявление о прекращении права мужчины на управление транспортным средством.

Требование удовлетворено, решение суда не вступило в законную силу.