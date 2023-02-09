Молодожены из Тверской области приняли участие в шоу "Четыре свадьбы"

Свадьба Василисы и Олега Фото: weddings.friday.ru

Молодая пара из города Кимры Тверской области - 18-летняя Василиса и 23-летний Олег - приняла участие в реалити-шоу "Четыре свадьбы" на телеканале "Пятница!". Программа вышла в эфир вечером, 9 февраля.

Василиса - выпускница школы, Олег работает на заводе. До свадьбы молодые встречались полгода.

По правилам проекта жених и невеста должны озвучить стиль, бюджет и "фишку" торжества, чтобы побороться с другими участницами за главный приз.

Кимряки решили устроить праздник в стиле "рустик", уложиться в бюджет 300 тысяч рублей и удивить гостей первым танцем молодых.

Отчасти им это удалось. Четыре невесты побывали на торжествах друг у друга. Конкурентки поставили свадьбе Василисы хорошие баллы. Пара заняла третье место.

А главный денежный приз достался паре из Йошкар-Олы. На выигранные деньги они полетят в свадебное путешествие в Арабские Эмираты.