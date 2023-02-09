В предстоящем сезоне в Твери планируется ремонт дорог и тротуаров

В Твери идет подготовка к дорожной кампании Фото: администрация Твери

Предстоящую дорожную кампанию в Твери обсудили в правительстве региона. В 2023 году в областной столице планируется ремонт проезда от улицы 2-я Красина до микрорайона "Радужный", улиц Цветочная, 2-я Грибоедова, Можайского, Макарова, Брагина, Бебеля, Жигарева, Спортивного переулка и других.

На некоторых объектах предусмотрен ремонт тротуаров. Также запланировано проведение дорожных работ на ряде улиц в посёлках Литвинки и Сахарово.

Особое внимание на совещании было уделено предложениям по строительству, модернизации и ремонту социально-значимых дорог по обращениям жителей города и по итогам инспекционных поездок губернатора Игоря Рудени. В частности, обсуждался ремонт моста через Тверцу в створе улицы Академика Туполева.