В Тверской области выросла сальдированная прибыль организаций

С января по ноябрь 2022 года прибыль организаций региона (без субъектов малого предпринимательства) составила 34,1 млрд рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Тверьстата, в январе-ноябре 2022 года прибыль организаций региона (без субъектов малого предпринимательства) составила в целом 34,1 млрд рублей (сальдированный результат - прибыль минус убыток). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года величина сальдированной прибыли выросла на 19%.

Основные убытки были сосредоточены в обрабатывающих производствах (12,5 млрд рублей), на предприятиях, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом и паром (1,9 млрд рублей), сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством (0,6 млрд рублей).

По сравнению с январем-ноябрем 2021 года доля убыточных организаций увеличилась на 2%, а сумма убытка – на 51%.

Основные объёмы прибыли прибыльных организаций приходились на обрабатывающие производства (31,2 млрд рублей), торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (13,0 млрд рублей) и сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство(2,5 млрд рублей).