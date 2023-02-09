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НовостиОбщество9 февраля 2023 16:16

В Тверской области за неделю огурцы подорожали более чем на 18%

Тверьстат публикует данные очередного мониторинга цен на продукты
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Растут в цене и другие овощи.

Растут в цене и другие овощи.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

За неделю с 31 января по 6 февраля 2023 года в магазинах Тверской области выросли цены на овощи (они довольно стремительно растут в цене с начала года), фрукты и некоторые другие продукты.

Больше всего подорожали: огурцы (+18,7%), помидоры (+12,4%), репчатый лук (+11,6%), бананы (+5,6%), свёкла (+4,7%), морковь (+3,6%), колбаса (+3,4%), куриные яйца (+3,2%). Поднялись в цене также молоко, печенье, картофель и яблоки.

Снизились цены на сосиски и сардельки (-7%), чёрный чай и пшено (-4,7%), сметану (-4,2%), поваренную соль (-2,2%).