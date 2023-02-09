Многодетной семье в Тверской области предоставили земельный участок без коммуникаций

Проверку провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

В Торжокскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщила о нарушении прав.

На основании постановления муниципалитета многодетной семье предоставлен земельный участок без инженерной инфраструктуры (электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения). Это создает препятствия к осуществлению прав по использованию предоставленной земли - строительства жилого дома и дальнейшего проживания в нем.

Прокуратурой направлено исковое заявление в суд о возложении на администрацию округа обязанности обеспечить земельный участок объектами инженерной инфраструктуры.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.