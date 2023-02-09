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НовостиОбщество9 февраля 2023 14:17

В 2023 году в Тверской области отремонтируют семь мостов и 243 километра дорог

Контракты на работы были заключены в предыдущие годы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В регионе отремонтируют 243 км дорог

В регионе отремонтируют 243 км дорог

Фото: ПТО

В 2023 году в Тверской области будет продолжен ремонт дорожных объектов, контракты на которые были заключены ранее. Работы будут выполнены, в том числе, по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

- Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объёмы и темпы ремонта дорожной сети в Верхневолжье, - считает губернатор Игорь Руденя.

Будет продолжен ремонт 30 объектов общей протяженностью 243 км в Весьегонском, Вышневолоцком, Краснохолмском, Нелидовском, Осташковском, Пеновском, Сонковском, Старицком округах, а также в Торжокском, Торопецком, Бежецком, Калининском, Конаковском и Кувшиновском районах.

Помимо этого, в 2023 году отремонтируют семь мостов общей протяженностью более 480 погонных метров.