В 2023 году в Тверской области отремонтируют семь мостов и 243 километра дорог

В регионе отремонтируют 243 км дорог Фото: ПТО

В 2023 году в Тверской области будет продолжен ремонт дорожных объектов, контракты на которые были заключены ранее. Работы будут выполнены, в том числе, по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

- Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объёмы и темпы ремонта дорожной сети в Верхневолжье, - считает губернатор Игорь Руденя.

Будет продолжен ремонт 30 объектов общей протяженностью 243 км в Весьегонском, Вышневолоцком, Краснохолмском, Нелидовском, Осташковском, Пеновском, Сонковском, Старицком округах, а также в Торжокском, Торопецком, Бежецком, Калининском, Конаковском и Кувшиновском районах.

Помимо этого, в 2023 году отремонтируют семь мостов общей протяженностью более 480 погонных метров.