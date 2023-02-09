В Твери состоялся состоялся отборочный тур военно-патриотического фестиваля «На безымянной высоте»

Отборочный тур военно-патриотического фестиваля «На безымянной высоте» Фото: администрация Твери

В Твери в ДК «Химволокно» состоялся отборочный тур V Тверского открытого военно-патриотического фестиваля «На безымянной высоте». В нем приняли участие творческие коллективы из Твери, Калининского, Торопецкого, Краснохолмского, Конаковского районов Тверской области.

Исполнители муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, учащиеся средних образовательных учреждений, студенты вузов и ссузов, участники военно-исторических и военно-патриотических клубов, молодежных общественных организаций представили песни, стихи, хореографические композиции.

- Возраст участников - от 10 до 35 лет включительно. Конкурс проводится по номинациям: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Фотография», - сообщает администрация Твери.

Гала-концерт лауреатов и дипломантов V Тверского открытого военно-патриотического фестиваля «На безымянной высоте» состоится 21 февраля в 14:00 в концертном зале ДК «Химволокно».