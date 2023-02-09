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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:57

В деревне под Тверью госавтоинспекторы остановили 17-летнего водителя без прав

На нарушителя и его отца составлены административные материалы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На несовершеннолетнего водителя и его отца составили административные материалы Фото: УГИБДД России по Калининскому району

На несовершеннолетнего водителя и его отца составили административные материалы Фото: УГИБДД России по Калининскому району

Вечером, 8 февраля, в деревне Езвино Калининского района сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль "Форд Фокус". Водителем оказался 17-летний житель Калининского района.

Несовершеннолетний был отстранен от управления, на него составили административный материал и на место вызвали родителей.

На автомобиле "Форд Транзит" приехал отец нарушителя, от которого сходил резкий запах алкоголя.

- Мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 0,329 мг на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлен административный материал, - сообщили в Калининской Госавтоинспекции.