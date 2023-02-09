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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:45

В Тверском академическом театре драмы заменят кресла в зрительном зале

Вопрос оснащения обсудили на заседании Бюджетной комиссии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Театре драмы заменят кресла в зрительном зале

В Театре драмы заменят кресла в зрительном зале

Фото: Александр ЖМУЛИН

Вопрос укрепления материально-технической базы театров Верхневолжья был рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Принято решение о выделении средств на оснащение двух театров.

В Тверском академическом театре драмы заменят кресла в зрительном зале, а для Театра юного зрителя закупят необходимое техническое оборудование - прожекторы, осветительный и микшерный пульты. Также, для ТЮЗа будет приобретен грузопассажирский автомобиль для перевозки декораций.

- Театры в Тверской области должны стать центрами культурной жизни, поэтому важно создавать условия для развития этих учреждений, - считает Игорь Руденя.