В Театре драмы заменят кресла в зрительном зале
Фото: Александр ЖМУЛИН
Вопрос укрепления материально-технической базы театров Верхневолжья был рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Принято решение о выделении средств на оснащение двух театров.
В Тверском академическом театре драмы заменят кресла в зрительном зале, а для Театра юного зрителя закупят необходимое техническое оборудование - прожекторы, осветительный и микшерный пульты. Также, для ТЮЗа будет приобретен грузопассажирский автомобиль для перевозки декораций.
- Театры в Тверской области должны стать центрами культурной жизни, поэтому важно создавать условия для развития этих учреждений, - считает Игорь Руденя.