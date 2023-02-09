В Твери спасатели вытащили из Волги тонущего мужчину

Спасатели вытащили мужчину из воды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в акватории Волги, в районе Московского шоссе в Твери тонет человек, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 9 февраля.

Сотрудники ГИМС МЧС России и аварийно-спасательной службы прибыли к месту происшествия и вытащили человека из воды.

- Мужчина был доставлен на берег и передан бригаде скорой медицинской помощи для осмотра, - сообщили в пресс-службе МЧС.

ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует, во избежание происшествий и несчастных случаев, соблюдать основные правила поведения на льду.