Игорь Руденя проверил, как строятся детсад и школа в микрорайоне «Южный» в Твери

Здание нового детсада "Умка". Фото: ПТО

9 февраля губернатор Игорь Руденя в Твери проверил, как продвигается строительство детского сада и школы среди новостроек на улице Левитана в микрорайоне «Южный».

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Строительство детского сада близится к завершению, уже приобретается необходимая мебель. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 190 мест, там откроют восемь групп, в том числе две ясельные.

Садик получит название «Умка» и станет ещё одним совместным проектом областного правительства и киностудии «Союзмультфильма». В прошлом году студия участвовала в оформлении дизайна нового детсада «Чебурашка».

В темное время суток будет включаться подсветка фасада здания.

Школа (на 1224 учеников, площадь - свыше 26 тыс. кв.м.) строится организациями Военно-строительного комплекса Минобороны РФ по проекту Центра образования им. А. Атрощанка, который создан в тверском микрорайоне «Брусилово».

На сегодня возведены три этажа здания школы, ведётся установка окон, монтаж кровли, инженерных систем тепло, водо- и электроснабжения.

Школа строится. Фото: ПТО

Помимо классов, актового зала, столовой, библиотеки, там обустроят спортзалы, два плавательных бассейна, на пришкольной площадке создадут футбольное поле, площадки для баскетбола, спортивных игр и гимнастики, беговые дорожки и сектор для прыжков.

Губернатор внутри строящегося здания школы. Фото: ПТО

Детсад и школа будут отапливаться от отдельной котельной. Её строительство включено в адресную инвестиционную программу региона на 2022 год. Здание котельной установлено, проведен монтаж оборудования, электромонтажные и сварочные работы внутри здания.

В котельной для детсада и школы смонтировано оборудование. Фото: ПТО