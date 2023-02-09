Губернатор посетил детский сад в селе Бурашево под Тверью

Губернатор в детсаду. Фото: ПТО

9 февраля губернатор Игорь Руденя во время инспекционной поездки по соцобъектам в Твери и Калининском районе посетил детский сад «Семицветик» в селе Бурашево. Учреждение было открыто в 2021 году. Садик построили в рамках нацпроекта «Демография».

В «Семицветик» водят 80 детей, в нем четыре группы. В садике есть детские театральная и изобразительная студии. физкультурный и музыкальные залы, медкабинет.

Игорь Руденя высоко оценил качество материалов, использованных в отделке помещений, особенно ему понравились сушильные шкафы для одежды. Губернатор поручил проработать вопрос установки подобного оборудования для сушки одежды малышей и в других детских садах.

- Начиная с 2019 года по национальному проекту «Демография» в Тверской области открыто 13 новых детских садов, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Дошкольные учреждения построены в Вышнем Волочке, посёлке Калашниково Лихославльского муниципального округа, Старице, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района, Твери, поселках Бурашево и Эммаус Калининского района, Торопце, Торжке. Продолжается строительство детского сада в областной столице на улице Левитана на 190 мест.

Физкультурный зал. Фото: ПТО