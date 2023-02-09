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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:57

С начала года в ДТП в Твери пострадали десять пешеходов

На дорогах города проходит рейд по выявлению нарушителей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На дорогах Твери госавтоинспекторы штрафуют пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

На дорогах Твери госавтоинспекторы штрафуют пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Твери Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие "Пропусти пешехода". Инспекторы фиксируют нарушения ПДД, совершенные водителями. Задействованы дополнительные экипажи ГИБДД.

- С начала года на дорогах Твери произошло 10 наездов на пешеходов, 10 человек получили травмы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

За время рейда сотрудники Госавтоинспекции составили 21 административный материал в отношении водителей, нарушивших требования Правил дорожного движения.