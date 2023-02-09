За сутки жители Тверской области перечислили мошенникам четыре миллиона рублей

Жители Тверской области лишились 4 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Тверской области зарегистрировано пять дистанционных мошенничеств на общую сумму почти 4 миллиона рублей.

31-летний тверичанин поверил телефонному незнакомцу и под диктовку афериста оформил онлайн-кредит на 1,1 млн рублей и перевел деньги звонившему.

По аналогичной схеме злоумышленники обманули двоих жительниц Московского и Заволжского районов Твери. На двоих они лишились 600 тыс рублей.

Еще один пострадавший от действий дистанционных мошенников - 34-летний житель Кашина. Лжебанкир уговорил мужчину оформить автокредит с завышенной суммой и погасить частями на расчётный счёт кредитного менеджера в другом банке.

Мужчина занял у банка 2 миллиона рублей, однако в процессе сомнительных переводов банк заблокировал личный кабинет заёмщика. Но мошенники убедили мужчину поехать в отделение банка и снять ограничения на лимит счёта, а потом сделать перевод.

270 тысяч рублей отдала пожилая женщина, думая, что в беду попал ее родственник.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».