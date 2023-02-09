Региональный этап "Лыжни России - 2023" пройдет в Твери 11 февраля

"Лыжня России - 2023" состоится 11 февраля Фото: Ирина ТАРАСОВА

11 февраля в Твери состоится региональный этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Старты будут проходить в микрорайоне "Южный", на Октябрьском проспекте, 109.

Регистрация участников открыта до 10 февраля включительно с 10:00 до 17:00 в комитете по физической культуре и спорту Тверской области на улице Горького, 97, каб. 111. Желающие смогут пройти регистрацию в день гонок с 9:30 до 11:30. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях.

Спортсмены до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, участники от 18 лет и старше - при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье

Программа проведения:

9:30 - приезд участников гонки, опробование дистанции;

9:30-10:30 - регистрация участников;

10:30-10:40 - общая разминка;

10:45 - открытие соревнований;

11:10 - старт юношей (2005-2008 г.р.) - 2,5 км;

11:25 - старт девушек (2005-2008 г.р.) - 2,5 км;

11:45 - старт юношей (2009-2013 г.р.) - 2,5 км;

12:00 - старт девушек (2009-2013 г.р.) - 2,5 км;

12:20 - старт мальчиков (2014 г.р. и младше) - 1 км;

12:30 - старт девочек (2014 г.р. и младше) - 1 км;

12:45 - старт забега «Без галстуков» - 1 км;

12:55 - старт спортсменов с ограниченными возможностями здоровья - 1 км;

13:10 - старт спортивных семей: «папа, мама и ребенок» (возраст детей 2014 г.р. и младше) - 1 км;

13:30 - старт спортивных семей: «мама и ребенок», «папа и ребенок» (возраст детей 2014 г.р. и младше) - 1 км;

13:45 - старт мужчин старшего возраста (50 лет и старше) - 2,5 км;

13:45 - старт женщин старшего возраста (40 лет и старше) - 2,5 км;

14.05 - старт мужчин и женщин (2004 г.р. и старше) - 5 км;

14:45 - закрытие соревнований;

11:00-14:45 - концертно-развлекательная программа.

Награждение победителей и призеров проходит по окончании каждого забега.

Дополнительная информация по телефону Комитета по физической культуре и спорту Тверской области: (4822) 33-34-68.