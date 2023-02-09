Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Тверской области с днем образования ведомства Фото: ПТО

9 февраля отмечается 88 лет со дня образования Управления Министерства внутренних дел РФ по Тверской области. Начальника Управления Сергея Камышева, сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы достойно служите Отечеству, на высоком уровне обеспечивая защиту интересов государства и его граждан, продолжаете традиции многих поколений сотрудников органов внутренних дел. Вашу деятельность неизменно отличает оперативность, системный подход, грамотное использование современных технологий, - отмечено в поздравлении от главы региона.

Правительство Тверской области и региональное Управление МВД России проводят совместную работу по реализации профилактических мер по снижению правонарушений и уровня преступности в регионе, безопасности дорожного движения, обеспечению охраны общественного порядка.

В 2022-м сотрудниками полиции обеспечено соблюдение правопорядка при проведении в Верхневолжье более 1500 массовых мероприятий с участием более 650 тысяч граждан.