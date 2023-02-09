Несовершеннолетний житель Твери попался на краже денег с банковской карты

Уголовное дело направлено в суд Фото: Степан КАМЕНЕВ

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в краже денег с банковской карты (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, 21 сентября 2022 года в одном из кафе Твери несовершеннолетний нашел картхолдер, внутри которого находилась банковская карта с системой бесконтактных платежей. В кафе молодой человек совершил две покупки без введения пин-кода.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.