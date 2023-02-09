В Тверской области до конца 2023 года из аварийного жилья запланировано расселить свыше 3840 человек

В областном правительстве огласили планы по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В регионе всех жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, запланировано переселить в новое жилье до конца 2023-го. Об этом объявлено 8 февраля на рабочей встречи, которую в областном правительстве провел губернатор Игорь Руденя.

Обсуждались итоги и планы реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

- Важно оперативно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию жилья, - отметил губернатор. - Чем быстрее будут построены и введены квадратные метры, тем скорее наши граждане переедут в новые дома, что кардинально изменит качество их жизни.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в этом году в программе переселения участвуют 26 муниципалитетов Верхневолжья:

- Всего планируется расселить свыше 3,84 тыс. человек, которые проживают в 70,1 тыс. кв. м аварийного жилья.

На встрече обсуждались планы по переселению жителей Нелидовского, Осташковского, Селижаровского, Вышневолоцкого, Ржевского, Максатихинского, Спировского округов, Калининского и Конаковского районов, городов Торжок и Тверь.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019 году. С тех пор предусмотрено расселение 363 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Площадь расселения - свыше 88 тыс. кв. м, всего получить новое жилье по этой программе должны более 5167 человек. Часть из них уже расселили.