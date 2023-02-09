В реабилитационном центре Тверской области питание детей было организовано с нарушениями

Питание воспитанников было организовано с нарушениями Фото: Андрей ЛЕОНОВ

Прокуратурой Молоковского района выявлены нарушения при организации питания воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в поселке Молоково.

Установлено, что учреждением определен следующий режим питания детей: завтрак 8:00 (в учебное время в 7:30), обед 13:00 - 14:00, полдник 16:00, ужин 18:00, второй ужин 20:45 - 21:00.

Однако, временные промежутки не соблюдаются. Воспитанники, находящиеся на обучении в Молоковской средней общеобразовательной школы имени Маршала Советского Героя Советского Союза Н.В. Огаркова, обедают по возвращении с занятий с 15:30 до 16:00.

По результатам проверки руководителю учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Учреждение приобрело воспитанникам изотермические термосы для перевозки пищи. Между образовательной организацией и учреждением заключен договор об организации питания воспитанников.

В настоящее время учреждение обеспечивает ежедневную доставку и раздачу питания для воспитанников, находящихся школе. За выявленные нарушения директор реабилитационного центра оштрафован на 10 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.