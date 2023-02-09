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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:55

МУП "ЖЭК" оштрафовали за неубранный снег с улиц Твери

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
МУП "ЖЭК" оштрафовали за неубранный снег

МУП "ЖЭК" оштрафовали за неубранный снег

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки установлено, что со стороны МУП "ЖЭК" своевременные меры к вывозу снега не приняты, что повлияло на образование снежных валов, заужение проезжей части дорог.

В отношении двух должностных лиц МУП вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновным назначены штрафы в сумме 20 000 рублей каждому.

Постановления не вступили в законную силу. Руководителю МУП внесено представление, нарушения устранены.