МУП "ЖЭК" оштрафовали за неубранный снег с улиц Твери

МУП "ЖЭК" оштрафовали за неубранный снег Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки установлено, что со стороны МУП "ЖЭК" своевременные меры к вывозу снега не приняты, что повлияло на образование снежных валов, заужение проезжей части дорог.

В отношении двух должностных лиц МУП вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновным назначены штрафы в сумме 20 000 рублей каждому.

Постановления не вступили в законную силу. Руководителю МУП внесено представление, нарушения устранены.