В Тверской области до конца года из аварийного жилья переселят 3800 человек

3800 жителей переедут в новые квартиры Фото: Ольга ТРОФИМОВА

8 февраля губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Участники обсудили итоги 2022 года и задачи, поставленные на пятый, заключительный этап программы в 2023 году.

Предполагается, что все жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, получат новое жильё до конца 2023-го.

- Важно оперативно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию жилья. Чем быстрее будут построены и введены квадратные метры, тем скорее наши граждане переедут в новые дома, что кардинально изменит качество их жизни, – считает Игорь Руденя.

В этом году в программе переселения участвуют 26 муниципалитетов Верхневолжья. Всего планируется расселить свыше 3,84 тыс. человек, которые проживают в 70,1 тыс. кв. м аварийного жилья.

Речь идет о жителях Нелидовского, Осташковского, Селижаровского, Вышневолоцкого, Ржевского, Максатихинского, Спировского округов, Калининского и Конаковского районов, городов Торжок и Тверь.