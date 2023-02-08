За сбыт наркотиков задержан житель Тверской области

Житель Тверской области задержан за сбыт наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками наркоконтроля регионального управления совместно с коллегами из МО МВД России "Вышневолоцкий" задержан 31-летний мужчина, который собирался сбыть наркотическое средство растительного происхождения.

Сотрудниками полиции были изъяты два полимерных свёртка с неизвестным веществом внутри, которые направлены на экспертизу.

По месту жительства и месту регистрации наркосбытчика наркополицейскими при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" проведены обыски, обнаружены и изъяты 10 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения, части растений, семена, весы и кухонный комбайн, возможно предназначавшиеся для фасовки и переработки вещества.

По результатам исследования содержимого одного из пакетов установлено, что в нём содержится наркотическое вещество весом более 1000 грамм.

По части 1 статьи 228.1 УК РФ и части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.