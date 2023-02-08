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НовостиОбщество8 февраля 2023 16:33

В Кашине улицы не обрабатывали противогололедными материалами

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Кашине улицы не обрабатывали противогололедными материалами

В Кашине улицы не обрабатывали противогололедными материалами

Фото: Виктор Пилицкий

Кашинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере благоустройства территории муниципального образования.

Установлено, что МКУ «Благоустройство» не обрабатывает противогололедными материалами тротуары и пешеходные дорожки в Кашине. Наледь создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Межрайонным прокурором директору учреждения внесено представление, нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лиц.